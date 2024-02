Carolina Stramare svela | “Ho capito che Pellegri sarebbe diventato importante per

Carolina Stramare torna a far sognare con uno scatto da sogno condiviso sui social: i jeans stretti mettono in risalto le sue curve da infarto. Il ... (sportnews.eu)

Carolina Stramare, ex Miss Italia, svela un interessante aneddoto sulla sua storia d’amore con Pietro Pellegri, attaccante del Torino ...Carolina Stramare, ex Miss Italia 2019, modella e influencer genovese, cura attentamente la sua pelle radiosa, favorita dalla giovane età. Ecco come combatte le imperfezioni con la skincare routine.Il vigevanese 31enne, imprenditore ed ex calciatore, è stato selezionato come concorrente “non vip”. Da lunedì è nella casa più “spiata” d’Italia ...