Caro rette nelle case di riposo | ma la Regione aiuterà chi ha più bisogno Ecco come

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Bologna, 7 febbraio 2024 – Avanti con gli aumenti dellediaccreditate deliberati il 18 dicembre, ma per i meno abbienti laci mette una pezza. Una pezza che, nel 2024, vale una dote di 10 milioni di euro di extra-trasferimenti ai Comuni che poi dovranno decideree a chi assegnare quelle risorse. Lo prevede l’accordo sottoscritto ieri dai sindacati confederali e dalle rispettive sigle dei pensionati, e dallaEmilia-Romagna, dopo settimane di proteste da parte di Cgil, Cisl e Uil e di famiglie da ogni dove, lungo l’asse da Piacenza a Rimini. I punti cardine dell’accordo Due i punti cardini dell’accordo. Il primo: da gennaio 2025, con le nuove regole dell’accreditamento (ancora da discutere) verrà introdotto l’Isee in modo ...

