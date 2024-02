Carnevale a Sansepolcro | una festa di colori | maschere e allegria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Arezzo, 7 febbraio 2024 –si prepara a vivere un’esplosione dicon il tradizionale, un evento atteso e amato da grandi e piccini. Lasi terrà domenica 11 febbraio e promette divertimento per tutti. Il centro disarà il cuore pulsante della, con il ritrovo dei gruppi mascherati previsto alle 14:30 presso Porta Romana. Alle 15:00 prenderà il via il corteo, che attraverserà le vie della città regalando spettacolo e divertimento. Alle 17:00 sarà il momento tanto atteso della premiazione dei gruppi mascherati, un’occasione per celebrare la creatività e l'originalità di chi ha partecipato con entusiasmo. Alle 17:30 ci sarà poi l’estrazione della Super Tombola organizzata dall'associazione Le Centopelli, ...