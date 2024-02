Carlotta Dessì morta a 35 anni | in lutto Mediaset e tutto il mondo del giornalismo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Cologno Monzese (Milano) – Cagliaritana di nascita, ma milanese d’adozione. La giornalistaieri a soli 35sconfitta dalla malattia che l’aveva colpita la scorsa estate. La piange ildelintero ma soprat, per cuilavorava. Era stata redattrice di diversi programmi del Biscione tra cui "Pomeriggio 5" e "Fuori dal Coro". Per la trasmissione di Mario Giordano,aveva realizzato alcune inchieste e più volte il conduttore in chiusura di programma ne aveva elogiato il coraggio, ribadendo la vicinanza di tutta la redazione alla lotta della giovane contro la malattia. "Orgogliosamente cagliaritana", come lei stessa amava definirsi, ...