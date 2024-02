Carlotta Dessì | la malattia e la morte della giornalista | “La paura fa tremare”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ladi Mediaset,, è morta il 7 febbraio 2024 ad appena 35 anni a causa di un tumore che le era stato diagnosticato ad agosto 2023. In più occasioni la“orgogliosamente cagliaritana” aveva parlato del percorso che stava affrontando, con coraggio. Solo agli inizi di gennaio aveva intrapreso una nuova cura.durante la sua ultiima apparizione a Fuori dal Coro – fonte: InstagramL’ultima apparizioneragazza, che avrebbe compiuto 35 anni il 15 febbraio, è stata agli inizi di gennaio a Fuori dal coro di Mario Giordano dove era inviata. La giovane era apparsa in sedia a rotelle e aveva dichiarato: “Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa, non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho ...