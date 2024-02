Carlotta Dessì | il dolore di Barbara d' Urso e l' omaggio di Mattino 5 | il video

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tra pochi giorni, il 15 febbraio, avrebbe compiuto 35 anni.è morta per colpa di una malattia che le era stata diagnosticata la scorsa estate. Tutto il giornalismo è in lutto per la scomparsa della collega che aveva raccontato della sua battaglia contro la malattia oltre che sui...