Carlo III | Harry è già ripartito per la California | solo 24 ore a Londra

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – E' durata appena 24 ore la visita del principe, arrivato ieri verso le 12 dagli Stati Uniti, appena appresa la notizia che reIII ha un cancro., a quanto riporta la Bbc, stato visto oggi all'aeroporto di Heatrow da dove sarebbeper la. I suoi collaboratori non hanno fatto commenti, ma sembra che il duca di Sussex sia già sul volo di ritorno verso casa dove è rimasta la moglie Meghan con i figli Archie e Lilibet.ha incontrato il padre ieri per 45 minuti nella residenza reale di Clarence House. Poco dopo ree la regina Camilla sono partiti in elicottero per la loro residenza di Sandringham. —internazionale/ [email protected] (Web Info)

Ora è a Sandringham Re Carlo III come noto ha il cancro e nelle ultime ore è stato prima avvistato in pubblico, in macchina con la Regina Camilla e ... (361magazine)

È un uomo elegante e si definisce "fortunato". Ambasciatore del Belize, colleziona Rolls-Royce e vanta nella rubrica degli amici nomi che ...Re Carlo III e Kate Middleton sono ufficialmente usciti entrambi dalla London Clinic e sono tornati nelle loro rispettive abitazioni, per il periodo di convalescenza. Se del monarca sappiamo ...Una visita letta dalla gran parte dei giornali d’opinione come un gesto di affetto, se non di definitiva ricucitura, verso Carlo; ma liquidata come una toccata e fuga fin troppo fredda – esaurita in ...