Carlo Formigoni | trovato in mare corpo senza vita del regista teatrale

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) (Adnkronos) – E’ statoinnei pressi di alcuni scogli lungo la costa di Fasano, in provincia di Brindisi, ildel90enne, originario di Mantova ma che da anni si era stabilito nella vicina Ostuni, in Puglia. Ieri si sarebbe fatto accompagnare in taxi sulla litoranea. Poi di lui si sarebbero perse le tracce. Ieri pomeriggio sono state avviate le ricerche di sommozzatori dei vigili del fuoco, Capitaneria di Porto e carabinieri. Sulla costa sono stati trovati solo alcuni effetti personali.era stato fondatore del teatro Kismet di Bari agli inizi degli anni Ottanta e direttore della scuola per registi e attori. Aveva diretto molti spettacoli per ragazzi. L'articolo proviene da Italia Sera.