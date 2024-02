Carlo e il cancro | cosa succede davvero al Regno Unito

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La diagnosi diIII ha scosso profondamente il, risvegliando ricordi di momenti storici e figure regali passate, e ponendo una volta di più l’accento sulla tensione tra la mortalità umana e l’immortalità delle istituzioni. La reazione del primo ministro Rishi Sunak, che ha augurato al sovrano una pronta guarigione, e le parole di preoccupazione del presidente USA Joe Biden, evidenziano come la salute di un monarca non sia mai un’affare privato o puramente nazionale, ma abbia risonanze globali. Questo evento ci porta a riflettere sulla natura bifronte della monarchia, illustrata con acume da William Shakespeare nel suo “Riccardo II”, dove la corona simboleggia il doppio aspetto della regalità: la vulnerabilità umana da un lato e l’eterna sovranità dall’altro. Tale dualità è stata esplorata ...

Momento delicato per la casa reale inglese. Durante l'intervento alla prostata, a re Carlo è stato scoperto un tumore. Buckingham Palace non ha indicato dove il cancro sia ...ROMA (attualità) - La malattia del sovrano apre allo scenario della reggenza ed oltre. Ecco cosa accadde più di due secoli fa ilmamilio.it - contenuto esclusivo E' uno scenario che in queste frene ...Il premier Sunak rassicura sulle condizioni di salute: «Il cancro preso in tempo». Ma ora l’abdicazione non è più un tabù ...