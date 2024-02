Caressa | «Tra Inter e Juventus | verità nel mezzo! Discorso aperto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)si è espresso sul duello trae sulla differenza tra le due squadre. Il giornalista lascia ancora tuttoin campionato. DIFFERENZA ? Direttamente dal suo canale YouTube, Fabiodice la sua sulle due rivali in cima alla classifica: «L’è più forte dellae c’è questa grande distanza nella rosa? Obiettivamente sì, i giocatori dell’stanno performando molto di più. Poteva essere pensabile in origine? Dipende da che punto di vista. Dal punto di vista economico laha investito molto su giocatori importanti come Chiesa, Rabiot, Vlahovic. Alcuni sono stati sopravvalutati. Rabiot ha performato, Chiesa e Vlahovic a rilento. Dall’altro lato, alcuni acquisti ...