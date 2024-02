Carabinieri | operazione ‘Fake Identity’ contro l’immigrazione clandestina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiNelle prime ore del mattino del 7 febbraio 2024 i militari del ComandoAntifalsicazione Monetaria di Roma, supportati dai Comandi Provincialidi Napoli e Salerno e, per l’estensione internazionale da Europol, a conclusione di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure coercitive personali con contestuale sequestro preventivo di beni patrimoniali, emessa in data 22 gennaio 2024 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, nei confronti di 9 soggetti (nr. 3 arresti domiciliari e nr. 6 divieti di dimora nella Regione Campania), tutti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione e distribuzione di patenti di guida, carte di ...