Cara Giulia | esce il libro su Cecchettin Il papà | Dove abbiamo sbagliato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La storia di, la ragazza veneta prima sparita insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta e poi trovata senza vita perché uccisa brutalmente dallo stesso, ha segnato un confine tra il prima e il dopo. Fin dalle prime ore, quelle delle ricerche e della speranza, il caso di cronaca è rimbalzato in rete e ha sconvolto tutto il Paese. Oraunche nasce proprio dalla storia della 22enne. Edito da Rizzoli e in tutte le librerie a partire dal 5 marzo, è stato così presentato dalGino: "Provo ad analizzare, soprattutto noi genitori, padri e madri,siamo stati poco presenti e non siamo riusciti a educare i figli all'amore, al rispetto, alla comprensione, ma li...