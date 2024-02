Capodanno cinese 2024 a Milano | menu e prezzi ristoranti per festeggiare l' Anno del Drago

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) A tavola con il. Il nuovo segno dello zodiaco, che entra in campo sabato 10 febbraio per restare titolare fino a fine gennaio del 2025, reca forza, coraggio, intelligenza e salute. Tutte merci preziose, difficili da trovare su Amazon, che magari non basterà una cena per assicurarsi. Ma in fondo, perché non provarci? Amolti dei più rinomaticinesi hstudiato unad hoc per la sera del 10 o per i giorni circostanti: i festeggiamenti per quella che i cinesi amano chiamare “festa di primavera” del resto durano 16 giorni e si concludono con la “festa delle lanterne”. “La festività è così importante e sentita che popolopuò godere, in questo periodo, ufficialmente di sette giorni di vacanza, mentre le scuole e alcune fabbriche ...