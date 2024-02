Capannoli nella bufera Resa dei conti nel Pd Un’ala del centrodestra | No appoggio Rocchi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) E’ un groviglio politico che, da giorni convulsi, intesse tele sempre più intricate negli scenari elettorali di. Ebbene: da un lato i guai interni al Partito Democratico, che ora si ritrova a dover riunire una nuova assise domani dopo quella che ha incoronato come candidata a sindaco Barbara Cionini, quando già si era fatta avanti la sindaca uscente Arianna Cecchini per una candidatura tris. Dall’altro lato spunta il gruppo "nel cuore", pronto a forgiare una terza lista (civica) per battagliare contro il Pd e la compagine che vede alla testa la candidata a sindaco Silvia. Ecco ilnel Cuore-pensiero: "Da alcune settimane stiamo riflettendo sull’opportunità di dare vita ad un progetto concreto per il governo del paese. Oggi abbiamo da una parte un partito che si chiama democratico ...

