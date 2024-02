Capaci | controlli straordinari per le strade | denunciate 3 persone

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 I Carabinieri della Compagnia di Carini, nell’ultima settimana, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nel Comune di, denunciando 3e contestando numerosi illeciti amministrativi per uso personale di stupefacenti. In particolare, è stato denunciato un 38enne per evasione, poiché sorpreso su pubblica via nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nell’ambito deialla circolazione stradale, invece, sono stati deferiti un 21enne ed un 30enne, il primo per porto di armi o oggetti atti ad offendere poiché sorpreso a bordo della propria autovettura con un coltello a serramanico, mentre il secondo per guida senza patente con recidiva nel biennio, risultando, a suo carico, precedente contestazione amministrativa per analoga ...