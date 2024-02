Candidati sindaci di Dalmine | Seriate | Romano e Albino | il tavolo regionale deciderà settimana prossima

(Di mercoledì 7 febbraio 2024): illa. Dovrebbe risolversi tra pochi giorni l’ultimo rebus che vede ancora “incartata” la coalizione di centrodestra: dopo infatti aver sciolto il nodo sul candidato alle amministrative di Bergamo, investitura arrivata lo scorso 13 gennaio a favore del civico Andrea Pezzotta, questa dovrebbe essere la volta buona per i Comuni sopra i 15mila abitanti. Sul piatto ci sono infatti le spartizioni dei quattro grandi centri della bergamasca, tutti ambiti dalle forze politiche alleate tra di loro. E sesembra essere il nodo più semplice da sbrogliare, visto che viaggerà in continuità con la ricandidatura di Francesco Bramani, primo ...

L’assessore uscente Robertino Barocelli e la consigliera di minoranza Antonella Bollati si candidano per il comune della Val Luretta ...Ha appena messo un piede fuori dal governo, deve ancora incontrare Giorgia Meloni «perché la lettera delle dimissioni gliela darò in mano» e il telefono non smette ...“Sono pronto a candidare Sgarbi in Europa“, annuncia il sindaco di Terni parlando con Il Fatto Quotidiano. Bandecchi solidarizza con Sgarbi in seguito alla decisione dell’Agcm che ha bollato come ...