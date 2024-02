Cancellata la crisi Lehman | Piazza Affari al galoppo | ecco quanti miliardi vale

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Con un rialzo del 28%, l'indice Ftse Mib diè riuscito a salire sul gradino più alto del podio delle migliori piazze finanziarie nel 2023. L'annata che da poco è stata archiviata, infatti, è stata particolarmente spumeggiante rispetto all'anno precedente tanto che la capitalizzazione di Borsa è cresciuta del 20,5 per cento. In questo modo il listino di Milano si è riportato ai livelli di prima della grandefinanziaria del 2008 e del fallimento della bancaBrothers. È quello che emerge dall'ultimo Bollettino statistico pubblicato nelle scorse ore dalla Consob che ha scattato l'istantanea delle società di diritto italiano quotate alla Borsa di Milano. Il valore complessivo di mercato delle azioni quotate aè salito alla fine 2023 a ben 574 ...

