Can Yaman | allenamenti estremi | ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Canè di nuovo sotto l’attenzione pubblico, soprattutto da parte del pubblico italiano. In attesa di vederlo tornare sul piccolo schermo con Viola come il mare, l’attore non perde tempo per dedicarsi a nuovi progetti. E, nel frattempo, non rinuncia nemmeno al suo allenamento intenso.perché avrebbe però iniziato un nuovo metodo di allenamento. Dopo un periodo impegnativo dal punto di vista lavorativo, Cansi sta preparando ancora a nuovi progetti che lo vedranno presto come protagonista. Nel frattempo, sui social continua a raccontarsi giorno dopo giorno, nonostante a volte decida di sparire per qualche tempo. Ed è proprio sui suoi profili che sono apparsi nuovimolto intensi che anticipano i prossimi impegni televisivi della star della Turchia.in cosa sarà impegnato ...