Camper in fiamme a Ferrara | morti carbonizzati una donna e il figlio | “Possibile fuga di gas”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sarebbero unadi 88 anni e ildi 61 le due vittime dell'incendio che ieri a distrutto unnel parcheggio del Decathlon in via Ferraresi a. Il sindaco, Alan Fabbri: "di gas potrebbe aver innescato le".

