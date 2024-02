Camper in fiamme a Ferrara | due morti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) (Adnkronos) – Unè andato a fuoco, poco prima delle 18.30 di oggi. I vigili del fuoco disono arrivati sul luogo ma non hanno potuto che constatare la completa distruzione del mezzo. All’interno sono stati notati ciò che restava di due corpi carbonizzati, come riporta La Nuova. La polizia di Stato, che ha avviato le indagini, sostiene di aver già individuato l’intestatario deldistrutto, senza però essere ancora riuscita a contattarlo. I testimoni hanno anche parlato di forti esplosioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

