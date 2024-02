Camper in fiamme a Ferrara | due morti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) (Adnkronos) – Unè andato a fuoco, poco prima delle 18.30 di oggi. I vigili del fuoco disono arrivati sul luogo ma non hanno potuto che constatare la completa distruzione del mezzo. All’interno sono stati notati ciò che restava di due corpi carbonizzati, come riporta La Nuova. La polizia di Stato, che ha avviato le indagini, sostiene di aver già individuato l’intestatario deldistrutto, senza però essere ancora riuscita a contattarlo. I testimoni hanno anche parlato di forti esplosioni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Tragedia a Ferrara, dove due persone sono morte in un camper andato a fuoco in un parcheggio. Le fiamme si sono sviluppate nel tardo pomeriggio, nei pressi del Decathlon in via Ferraresi. Le cause di ...Ancora mistero sull’identità delle vittime. Identificato il proprietario dagli inquirenti ma iI suo cellulare risultava sempre spento. L’ipotesi più probabile è quella della fuga di gas da una bombola ...Un camper è andato a fuoco, poco prima delle 18.30 di oggi. I vigili del fuoco di Ferrara sono arrivati sul luogo ma non hanno potuto che constatare la completa distruzione del mezzo. All’interno sono ...