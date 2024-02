Camper distrutto a Ferrara | morti madre e figlio | “Probabile una fuga di gas”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio 2024 – Sarebberoi due corpi ritrovati carbonizzati neldopo l’inferno che si è scatenato (video) nel pomeriggio di ieri nel parcheggio del Decathlon a. Si tratterebbe di due italiani, ma non ferraresi, trovati dai vigili del fuoco nel mezzo parcheggiato nell'area di sosta tra via Veneziani e via Saragat. Fra le ipotesi all'origine della tragedia c'è anche ladi gas, vista la presenza neldi due bombole di gas trovate mezze piene dai vigili del fuoco. La Squadra mobile della polizia che sta indagando, è risalita fino all'identità del proprietario che sarebbe uno dei due deceduti. I due corpi si trovavano vicini, nella parte centrale del, quella della zona notte.

