Camper a fuoco in un parcheggio a Ferrara | trovati due corpi carbonizzati

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Duesono statiin unandato ain unnel tardo pomeriggio di martedì. Le cause di quanto avvenuto sono al vaglio della polizia e dei vigili del. Secondo le prime ricostruzioni, all’interno del mezzo c’erano due bombole di Gpl e alcuni testimoni hanno riferito di un’esplosione. Stando a quanto raccontato dagli inquirenti i due morti sono due familiari, di nazionalità italiana ma ancora in corso di identificazione. La polizia di Stato, che ha avviato le indagini, sostiene di aver già individuato l’intestatario deldistrutto, senza però essere ancora riuscita a contattarlo. Sul posto anche il 118. La squadra mobile insieme alle volanti sta sentendo alcuni testimoni e ...

Tragedia nel parcheggio di via Ferraresi alla periferia di Ferrara dove due persone sono morte carbonizzate in un camper andato a fuoco ...Camper a fuoco a Ferrara, trovati due morti all'interno del mezzo: i testimoni riferiscono di aver udito delle esplosioni ...