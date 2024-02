Camper a fuoco a Ferrara | morti madre e figlio | esplosa una bombola dopo la fuga di gas

Due corpi carbonizzati sono stati trovati in un Camper andato a fuoco in un parcheggio a Ferrara nel tardo pomeriggio di martedì. Le cause di quanto ... (ilfattoquotidiano)

Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 Due persone di nazionalità italiana sono morte in un camper andato a fuoco a Ferrara , in un parcheggio . E’ ... (dayitalianews)

Camper a fuoco in un parcheggio a Ferrara - morte 2 persone

Due persone sono morte in un Camper andato a fuoco a Ferrara, in un parcheggio. E’ successo nel tardo pomeriggio, nei pressi del Decathlon in via ... (feedpress.me)