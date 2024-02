Camera Usa boccia impeachment segretario Interni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) LaUsa hato l'contro ildegli, Alejandro Mayorkas, accusato dai repubblicani di essersi rifiutato di rispettare la legge e di aver violato la fiducia del pubblico nella gestione delle ondate di migranti al confine tra Usa e Messico. L'nom è passato per pochissimi voti, 216 contro 2014. Se fossero prevalsi 'sì' si sarebbe trattato del primo ministro americano messo in stato di accusa in quasi 150 anni, dopo ilalla guerra William Belknap nel 1876.