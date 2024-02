Califano | tutto sul film con Leo Gassman in arrivo su Rai 1

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Leosarà Franconeltelevisivo, che andrà in onda su Rai 1 domenica 11 febbraio 2024. Basata sull’autobiografia del cantautore e produttore musicale, Senza manette, il progetto segna la prima esperienza del figlio di Alessandrocome attore. Diretto da Alessandro Angelini e sceneggiato da Guido Iuculano in collaborazione con Isabella Aguilar,segue tutta la vita del celebre cantante, inclusa la difficile fine del matrimonio con Rita Di Tommaso e il rapporto oscuro con Francis Turatello, boss della malavita milanese. Si parte da un evento significativo al Teatro Parioli nel 1984, dove Franco, in attesa di una serata cruciale, viene sorpreso da sei uomini in divisa che lo ammanettano e lo conducono inaspettatamente di fronte al pubblico ...