Califano | Leo Gassmann e una storia vera che ricerca l' umanità

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Franco? Una figura epica e umana". Il nostro incontro con il protagonista Leo(alla prima d'attore) e con il cast del film tv di Rai Uno in onda l'11 febbraio, che racconta la figura poetica del Califfo. Cadute e risalite, incubi e sogni. E poi Roma, e la musica. Sono questi i tratti che legano, film tv Rai di Alessandro Angelini che racconta (parte) della vita di Franco. Poeta, musicista, uomo. Un personaggio unico, estemporaneo. Tra i protagonisti, sia come interprete che come paroliere (ha scritto per Ornella Vanoni e Mia Martini, ha scoperto I ricchi e poveri). "Il rappresentate della beat-generation italiana", come viene definito in conferenza stampa da Maria Pia Ammirati di Rai Ficiton, organizzata per presentare il film tv in onda su Rai Uno l'11 febbraio. Una ...