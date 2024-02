Calendario Mondiali biathlon 2024 oggi | orario staffetta mista | programma | tv | streaming | startlist

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), mercoledì 7 febbraio, scatteranno a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, idi: l’unica gara della prima giornata sarà la4×6 kmdelle ore 17.20, che vedrà al via 25 formazioni. L’Italia sarà rappresentata dal quartetto composto da Didier Bionaz al lancio, Tommaso Giacomel in seconda frazione, Dorothea Wierer in terza e Lisa Vittozzi in chiusura. Tutte le frazioni saranno di 6 km, sia per gli uomini, che apriranno la gara, sia per le donne. Guarda idisu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese La diretta tv della4×6 kmsarà fruibile su Rai Sport HD (dalle 17.30) ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà a ...