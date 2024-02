Calciomercato Salernitana | colpo in difesa dalla lista degli svincolati

La Salernitana sta lavorando per portare Kostas Manolas alla corte di Filippo Inzaghi. La redazione di TuttoSalernitana.com ha riportato gli ultimi aggiornamenti relativi alla trattativa per l'ex ...Rafael Leao (LaPresse) – Calciomercato.it Il nome dell’ex esterno del Lille, ad esempio, continua ad essere costantemente avvicinato al Paris Saint Germain, nell’ottica di una maxi rivoluzione estiva.La Salernitana sta lavorando per portare Kostas Manolas alla corte di Filippo Inzaghi. La redazione di TuttoSalernitana.com ha riportato gli ultimi aggiornamenti relativi alla trattativa per l'ex ...