Calciomercato Juve | la decisione di Kroos sul trasferimento

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il centrocampista del Real Madridarriverà alla? Ecco le ultime disu questo colpo bianconeroper la sessione diin casaera un possibile arrivo tanto concreto quanto importante per i bianconeri, dato che ha il contratto in scadenza a fine stagione. Secondo quanto riferito oggi dalla Gazzetta dello Sport, però, l’ipotesi prospettata tramite i soliti intermediari non è destinata a tramutarsi in realtà. Il motivo? Il giocatore vuole rinnovare con il Real Madrid.

Il centrocampista bianconero è già a metà squalifica: lavora sodo in campo, si sta appassionando sempre più alla racchetta, ha una data cerchiata sul ...Inter-Juve non può essere senza alcun dubbio un qualcosa che passa e che si dimentica così facilmente e come se nulla fosse. Quella non è, non è mai stata e non sarà mai e poi mai una partita come tut ...I tre club storici del campionato italiano sono d’accordo sul fatto che la massima serie debba prevedere la partecipazione di meno squadre. Milan, Juventus e Inter, di fatto i club storicamente più gr ...