Calciomercato Fiorentina | riscatto di Arthur a rischio Ecco perché

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)verrà riscattato dai viola oppure ritornerà alla Juventus?la situazione attuale Per quantosia talentuoso, laha tanti dubbi sul suo ipoteticonella prossima sessione di. I motivi, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, sono legati non solo alla sua integrità fisica al di sotto delle aspettative, ma anche per i costi: servono 20 milioni di euro e uno stipendio da 5 milioni netti.

"Ho ascoltato con positiva sorpresa ed un pizzico di stupore, le odierne dichiarazioni del Presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, nel merito della necessità da lui dichiarata di ricevere ...Claudio Cesare Prandelli, ex allenatore di Fiorentina e Genoa tra le altre ed ex c.t. della nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica: “Pirlo e Aquilani sono due allievi d ...È Dardan Vuthaj il rinforzo offensivo tanto atteso in casa Cerignola per completare la campagna invernale di calciomercato. L’attaccante albanese torna in Puglia, dopo l’esperienza poco felice con la ...