Calcio serie C | Pineto e Spal cambiano allenatore Gubbio | Di Massimo squalificato Spina si scalda per la Vis Pesaro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)– Ilprosegue con il lavoro sul campo in avvicinamento alla sfida casalinga con il Pescara di venerdì sera (ore 20:45). Mister Braglia avrà a disposizione la rosa al completo, eccezion fatta per Alessio Di, che dopo l’ammonizione rimediata nel match contro la Visdovrà scontare una giornata di squalifica. Ci sarà dunque probabilmente spazio per, che è tornato al gol dopo aver ritrovato la titolarità, mentre appare più difficile vedere la coppia Udoh- Bernardotto, anche se lo stato di forma dell’attaccante in prestito dal Giugliano mette senza dubbio in difficoltà lo staff tecnico rossoblù. Dubbi che verranno sciolti nel corso degli allenamenti settimanali, anche se la capacità di attaccare la profondità di Udoh epotrebbero essere determinanti ...