Calcio femminile | polemica con la Nations League | le ragioni di Cadice per non rinunciare a Nuevo Mirandilla

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) 2024-02-07 16:39:18 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue:non rinuncia aper la semifinale di Women’stra Spagna e Olanda in programma venerdì 23 febbraio. La motivazione addotta dalla squadra andalusa è che LaLiga ha deciso che la partita contro il Celta si giocherà domenica 25 alle 14.00. Il club presieduto da Manuel Vizcaíno ribadisce che non è stato firmato nulla con la Federazione e che il campo sarebbe stato disponibile per la squadrase quella partita di campionato fosse stata spostata a lunedì. L’argomento utilizzato per negare la partita della squadraai tifosi delnon è ...