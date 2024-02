Calcio | De Laurentiis | ‘stadio? Senza accordo con il comune lo faccio da un’altra parte’

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Napoli, 7 feb. – (Adnkronos) – “Per lo stadio ho detto al sindaco: o ci mettiamo d’nei prossimi 120 giorni o me lo vado a fare daparte. Lo costruirei probabilmente ad Afragola, dove arriva la metropolitana e dove c’è l’implementazione della ferrovia verso Bari”. Così il presidente del Napoli, Aurelio De, in conferenza stampa dal centro sportivo di Castelvolturno. “Il centro sportivo? Deve essere pronto entro 24 mesi, fra un anno e mezzo devo lasciare Castelvolturno”, aggiunge il numero uno del club azzurro. L'articoloWeb.

Napoli, 7 feb. – (Adnkronos) – “Thiago Motta era nella lista dei possibili allenatori da Napoli, ma già in una conversazione di circa 6 ore a Roma ... (calcioweb.eu)

Napoli, 7 feb. - (Adnkronos) - "Io voglio vincere il più possibile e dare dignità al Napoli ma combattiamo in un contesto che è sbagliato. Ci sono ... (liberoquotidiano)

Napoli, 7 feb. – (Adnkronos) – “Io voglio vincere il più possibile e dare dignità al Napoli ma combattiamo in un contesto che è sbagliato. Ci sono ... (calcioweb.eu)

Napoli, 7 feb. - (Adnkronos) - "Per lo stadio ho detto al sindaco: o ci mettiamo d' accordo nei prossimi 120 giorni o me lo vado a fare da un'altra ... (liberoquotidiano)

(ANSA) - NAPOLI, 07 FEB - "Sono assolutamente d'accordo nel fare la Premier italiana, seguendo il modello che vediamo in Inghilterra". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio ..."Io dico di perseguire idee del genere da almeno dieci anni - ha detto De Laurentiis - deve esserci una volta in cui si crea qualcosa in Europa e deve durare sine die. L'Inghilterra è l'unico ...Il presidente del Napoli: "Dopo gennaio e febbraio un calo, a Spalletti ho spiegato chi remava contro il club" ...