Calcio | De Laurentiis | ' Lega Serie A sul modello della Premier League? Lo dico da 10 anni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Napoli, 7 feb. - (Adnkronos) - "LaA vuole un'autonomia sul? Sono assolutamente d'accordo, loda almeno 10. L'Inghilterra è l'unica che fa unche si vede in tutto il mondo, che fattura quello che fattura, che permette alle famiglie e ai bambini di andare allo stadio". Così il presidente del Napoli Aurelio Dein conferenza stampa dal centro sportivo di Castelvolturno. "Da noi non ne vogliamo sapere perché tanto i tifosi che vanno allo stadio servono da voti ai politici che non vogliono negare loro la fruizione dello stadio che però considerano terra franca. Bisogna azzerare la legge Melandri, che ha rovinato il cinema e il, abbiamo svenduto per i prossimi 5il campionato italiano", aggiunge Deche critica anche ladi A: "Non siamo strutturati come un'associazione di imprese, non siamo la vera Confindustria del".