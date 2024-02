Calcio | De Laurentiis | ‘lasciate lavorare Mazzarri | ad aprile vedremo’

Napoli, 7 feb. - (Adnkronos) - "Per lo stadio ho detto al sindaco: o ci mettiamo d' accordo nei prossimi 120 giorni o me lo vado a fare da un'altra ... (liberoquotidiano)

Napoli , 7 feb. - (Adnkronos) - "In una città dove ci sono stati diversi fallimenti, io vi ho portato diverse volte in Europa, anche sopra la ... (liberoquotidiano)

Anche oggi, come accaduto ieri, centinaia e centinaia di persone e tifosi hanno reso omaggio a Kurt Hamrin scomparso domenica scorsa all'eta' di ...Il presidente del Napoli ha tenuto una lunga conferenza stampa per affrontare diversi argomenti, tra cui la sua relazione con l’ex allenatore, Luciano Spalletti, e la fine del matrimonio con l’attuale ..."Io dico di perseguire idee del genere da almeno dieci anni - ha detto De Laurentiis - deve esserci una volta in cui si crea qualcosa in Europa e deve durare sine die. L'Inghilterra è l'unico ...