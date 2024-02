Calcio a 5 Serie C2 Un Atletico travolgente Bene anche il Limite

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ultimo turno diC2 favorevole sia adFucecchio chee Capraia. I primi hanno infatti liquidato con un perentorio 11-1 in casa la Folgor Calenzano, mantenendo così la vetta del girone B insieme al Timec Prato, con 8 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice. Mattatori della gara Zito e Gianmarco Magini, autori entrambi di una splendida tripletta. Per quanto riguarda le altre reti biancorosse, invece, oltre alla doppietta di bomber Frediani, vanno registrati i centri di Moriani, Brancati e Vigliotti. Questi i ragazzi scesi in campo agli ordini di mister Perretta: Vaccaro, Pintus, Menichini, Magini G., Magini L., Cripezzi, Frediani, Bindi, Brancati, Zito, Vigliotti, Moriani Nello stesso raggruppamento, ile Capraia ha superato 8-5 tra le mura amiche il fanalino di coda Alfieri Cambi, ...

