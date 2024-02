Calcio a 5 La Mernap domina il derby

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)Faenza 7a 5 Forlì 0 FAENZA: Pagliai, Matteuzzi, Ferrara, Rezki, Lebbara, Sgubbi, Fucci, Grelle, Magliocca, Maski, Zin Dine, Negri. FORLI’: Simoncini, Salvatore, Cangini Greggi, Castorri, Di Maio, Giagnorio, Albu, Rios, La Corte, Olkama, Meleleo, Valdifiori. Reti: 5’ pt Grelle, 6’ pt e 17’ pt Lebbara, 7’ pt e 18’ pt Zin Dine, 5’ st Sgubbi, 11’ st Matteuzzi Netta vittoria per lanelcon Forlì. Un 7-0 che permette ai faentini di restare in vetta alla classifica insieme al Villafontana e di aumentare a quattro punti il vantaggio sulle inseguitrici Sassuolo e X Martiri Ferrara. La partita è stata senza storia, con lache dilaga già nel primo tempo, chiuso con un netto 5-0 grazie alle reti di Grelle e le doppiette di Lebbara e Zin Dine. Nella ripresa sono Sgubbi ...

Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici.Muriel sta per salutare la Serie A. L’attaccante colombiano dell’Atalanta è corteggiato dall’Mls, dove il calciomercato in entrata è ancora aperto. Sull’ex Udinese si è mosso l’Orlando City, formazion ...La rassegna stampa delle prime pagine sportive dei quotidiani in edicola mercoledì 7 febbraio Spazio ancora al calciomercato, con le ultime presentazioni dei nuovi acquisti, e al prossimo turno di ...