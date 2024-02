Calcio a 5 femminile Le biancazzurre inchiodate dal Perugia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Troppo forte il Futsalper il Pratoa 5 al. Al Pattinodromo di Maliseti è finita 4-1 per le ospiti che grazie a questo risultato restano al secondo posto del girone B di serie B. Leallenate da Nicola Giannattasio restano a 15 punti, in ottava posizione. E’ l’esito del match della 14esima giornata di campionato, nel quale il Pratoa 5 ha giocato con questa formazione: Paoletti, Giovannini, Pili, Durante, Bini, Bazzini, Grancia, Torrini, Barrili, Innocenti, Borghesi, Pizzirani. L’unico gol per leè stato messo a segno da Torrini mentre per il Futsalsono andate a rete Mastrini, Pezzolla, Conti e Baldassarri. La classifica: C5 Roma 39 punti; Futsal35; Pistoia 22; Littoriana e ...