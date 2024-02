Cagliari | le ultime sull’infortunio di Sulemana

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il sito web ufficiale delha pubblicato il report dell’allenamento di oggi in vista della sfida contro la Lazio Il sito web ufficiale delha pubblicato il report dell’allenamento di oggi in vista della sfida contro la Lazio. Ecco la nota. NOTA – Prosegue la preparazione alla gara dell’Unipol Domus contro la Lazio in programma sabato. Anche questa mattina la squadra ha lavorato per gruppi: i calciatori più impiegati nel match di lunedì scorso hanno svolto degli esercizi di attivazione ed un lavoro aerobico di recupero; per gli altri lavori dedicati al possesso palla ed una partita giocata su spazi ridotti. Personalizzato per Ibrahim. Domani, giovedì 8, rossoblù di nuovo in campo al mattino. A seguire mister Ranieri incontrerà i media per presentare il match: la conferenza verrà trasmessa in diretta sul ...