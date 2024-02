Caccia | procedura d' infrazione dell' Ue contro le norme italiane

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La Commissione europea ha deciso di avviare unadinei confronti'Italia a causa del mancato allineamento alle direttive Ue in materia di. Bruxelles ha riscontrato che "diversi atti legislativi italiani non sono conformi alla legislazione'Ue", in particolare nei riguardia direttiva uccelli e del regolamento Reach, che "limita l'uso di pallini contenenti piombo" per "proteggere gli uccelli acquatici, l'ambiente e la salute umana". Nella lettera di messa in mora inviata a Roma, la Commissione europea evidenzia che, in violazionea direttiva uccelli, "la legislazione italiana conferisce alle regioni il potere di autorizzare l'uccisione o la cattura di specie di fauna selvatica, anche nelle aree in cui la...