Caccia | l’Europa apre una procedura di infrazione contro l’Italia | “Non rispetta gli animali”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nuovo ssenza esclusione di colpi tra Bruxelles e il governo italiano di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. La Commissione europea ha infatti deciso di avviare unadinei confronti delper il mancato allineamento alle direttive Ue in materia di. Secondo quanto reso noto dalla Commissione presieduta da Ursula von der Leyen, in materia di“diversi atti legislativi italiani non sono conformi alla legislazione Ue”. In modo particolare per quanto riguarda la Direttiva sugli uccelli e il regolamento Reach che “limita l’uso di pallini contenenti piombo per proteggere gli uccelli acquatici, l’ambiente e la salute umana”. Cosa contesta l’Ue alSecondo le accuse formulate dall’Ue, violando palesemente la ...