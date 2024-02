Bullismo Salvini | Un pò di servizio civile e militare farebbe bene a tanti giovani

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Nella Giornata Mondiale contro ile il cyber, ricordiamo l’impegno per proteggere i nostri ragazzi da ogni forma di violenza, online e offline. Educazione, rispetto e sostegno sono fondamentali per lasciare un Paese migliore: proprio per questo, le misure volute dalla Lega per contrastare le baby-gang, insieme alle proposte per portare più regole e giustizia nelle scuole – come la riforma del voto in condotta, i lavori socialmente utili e le pene inasprite per chi aggredisce docenti e personale didattico – vanno in quella direzione. Con la convinzione che un po’ diuniversale non possa che fare”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro Matteo. (Vid/ Dire)