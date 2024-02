Bruxelles cede sui pesticidi La salute non è più una priorità

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Mentre le proteste degli agricoltori di tutta Europa non accennano a diminuire, la commissione Ue alza bandiera bianca e, rimasta senza fondi per tentare altre strade, annuncia che proporrà al collegio dei commissari “il ritiro” della proposta legislativa sui. “I nostri agricoltori meritano di essere ascoltati. So che sono preoccupati per il futuro dell’agricoltura e per il loro futuro. Ma sanno anche che l’agricoltura deve passare a un modello di produzione più sostenibile, in modo che le loro aziende rimangano redditizie negli anni a venire”, ha detto la presidente della Commissione dell’Unione europea, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento alla riunione plenaria del Parlamento europeo. La stessa ha spiegato che il regolamento è “diventato un simbolo di polarizzazione” ma che “una nuova proposta, più matura”, verrà fatta nel prossimo futuro, ...