Bronzo mondiale Acerenza nella 5 km di fondo

Doppietta francese, Paltrinieri chiude quinto DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Arriva la prima medaglia per l'Italia del fondo dai Mondiali di Doha.Domenico Acerenza conquista la medaglia di bronzo nella 5 chilomteri di nuoto in acque libere ai campionati mondiali di Doha, in Qatar. Ottima prestazione per l'azzurro, terzo a soli sette centesimi ...È podio per l'azzurro dopo aver conquistato il pass per i Giochi nella 10 km. Greg ostacolato nello sprint conclusivo ...