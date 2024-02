Brodino | coperta e quella gran nostalgia per il Sanremo 99

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) «Vai in albergo». Pur avendo solo amici dell’età dei datteri, conosco vari giornalisti che quest’anno sono aa perdere l’ultima verginità che era loro rimasta. Ho dato a tutti loro un solo consiglio: è impossibile vedere la serata sia dalla sala stampa sia dalla platea, torna in albergo e guardala in tv. Solo che, rispetto a quando lo facevo io, abbiamo appunto l’età dei datteri, e a una cert’ora, se intorno non c’è casino, l’abbiocco è inevitabile. E infatti io sono qui cole la, che mi accingo a consegnare l’articolo ben prima della fine prevista della prima serata (le 2 e 18, dice la scaletta: l’ora alla quale quando andavo in discoteca mettevano “Everybody needs somebody to love”; l’ora alla quale noi anziani dormiamo sbavando davanti a qualunque cosa stessimo guardando quattro ore prima). Eliminiamo però ...