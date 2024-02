Bper | utile a 1 | 52 miliardi | la cedola sale a 0 | 3 euro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)ha chiuso il 2022 con unnetto consolidato pari a 1,52di, in crescita rispetto agli 1,45dello stesso periodo del 2022, esercizio che beneficava di una posta straordinaria contabile di 948 milioni legata al badwill di Carige. L'netto del quarto trimestre, si legge in una nota, ammonta a 432,4 milioni di. Il cda ha proposto il pagamento di un dividendo di 30 centesimi ad azione, più che raddoppiato rispetto agli 0,12dello scorso esercizio.

