Botte nel parcheggio dell’aeroporto | spuntano estintori | un manganello e un manico di scopa

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Orio al Serio. Se le sono date con un estintore, con une pure con ildi una. Teatro dell’aggressione uno dei parcheggifortunatamente dotato di telecamere di sorveglianza che hanno ripreso tutta la scena. È attraverso le immagini che gli agenti della questura sono risaliti a C.L., 32 anni, senza fissa dimora, con problemi di tossicodipendenza. Lo hanno rintracciato mentre girava in bicicletta insieme alla sua fidanzata poco distante dal luogo del fatto. L’uomo è finito in manette con l’accusa di lesioni mentre l’altra persona aggredita, W.C., è stata medicata al pronto soccorso e dimessa con una prognosi di 20 giorni. Intorno alle 3 della notte tra martedì 6 e mercoledì 7 febbraio, W.C. si è presentato in questura: aveva il volto tumefatto, sanguinava e voleva denunciare un ...

