Botte fra due studenti | arriva l’ambulanza

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Stavano litigando ieri mattina, protagonisti due, poi dalle parole sono improvvisamente passati alle mani. Dalla lite alla scazzottata, è accaduto in prossimità dell’istituto Einaudi di Varese e l’episodio ha richiamato sul posto una pattuglia della Polizia di Stato e i soccorsi con. Fortunatamente per nessuno dei due protagonisti del litigio che ha causato momenti di tensione si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso. Ma a un giorno dal grave ferimento di una docente da parte di uno studente all’Enaip di Varese certi comportamenti manifestati tra i giovani suscitano ora più preoccupazione, ieri si è temuto che la situazione tra i due litiganti potesse degenerare quindi sono stati chiamati i soccorsi. L’intervento degli agenti è servito a calmare gli animi, quindi le condizioni dei duesono ...

