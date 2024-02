Borsa | l' Europa negativa attende Wall Street | Milano -0 | 2%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Le Borse europee proseguono in terreno negativo in vista dell'avvio didove i future sono in calo. A preoccupare i mercati ci sono la cautela delle banche centrali sul taglio dei tassi e la crescita economica della Cina. Poco mossi i titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund a 156 punti e il rendimento del decennale italiano al 3,85%. L'indice Stoxx 600 cede lo 0,2%. In calo Madrid (-1%), Londra (-0,4%), Francoforte (-0,3%), dopo il crollo della produzione industriale a dicembre, Parigi e(-0,2%). I principali listini europei sono appesantiti dall'energia (-1,7%), dopo le trimestrali di alcuni big del settore e con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti sale dello 0,6% a 73,7 dollari al barile. Il Brent guadagna lo 0,6% a 79 dollari. Tra i comparti azionari sono in calo anche le banche (-0,9%) e le utility ...